Из какого города Колумб отправился искать морской путь в Индию

География
Из какого города Колумб отправился искать морской путь в Индию
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из Испании мадрид город
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