Из какого города Колумб отправился искать морской путь в Индию
География
Из какого города Колумб отправился искать морской путь в Индию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из Испании мадрид город
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите пожалуйста , срочно Решите задачу,выделяя три этапа математического моделирования Моторная лодка проходит 16 км по течению реки на 12 м...
Другие предметы
1. Вежливый. Не вежливый 2.подбери пословицы о вежливости 3.напиши чем мода прошлых столетий отличались от современной?
Литература