Помогите пожалуйста , срочно Решите задачу,выделяя три этапа математического моделирования Моторная лодка проходит 16 км по течению реки на 12 минут быстрее чем тоже расстояние против течения найдите собственную скорость лодк...
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Помогите пожалуйста , срочно Решите задачу,выделяя три этапа математического моделирования Моторная лодка проходит 16 км по течению реки на 12 минут быстрее чем тоже расстояние против течения найдите собственную скорость лодки если скорость течения реки равна 2 км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть собственная скорость лодки равна х км/ч, тогда скорость лодки по течению равна х+2 км/ч, а скорость лодки против течения равна х-2 км/ч. По течению лодка шла 16/(х+2) ч, а против течения 16/(х-2) ч. По условию задачи по течению лодка прошла быстрее, чем против течения на 12 мин=12/60 ч=1/5 ч. Составляем уравнение: 16/(х-2) - 16/(х+2) = 1/5 |*5(x+2)(x-2) 80(x+2) - 80(x-2)=(x+2)(x-2) 80х+160-80х+160=x^2-4 x^2=324 x1=18 и х2=-18<0 х=18(км/ч)-собственная скорость лодки
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