Помогите пожалуйста , срочно Решите задачу,выделяя три этапа математического моделирования Моторная лодка проходит 16 км по течению реки на 12 минут быстрее чем тоже расстояние против течения найдите собственную скорость лодк...

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Пусть собственная скорость лодки равна х км/ч, тогда скорость лодки по течению равна х+2 км/ч, а скорость лодки против течения равна х-2 км/ч. По течению лодка шла 16/(х+2) ч, а против течения 16/(х-2) ч. По условию задачи по течению лодка прошла быстрее, чем против течения на 12 мин=12/60 ч=1/5 ч. Составляем уравнение: 16/(х-2) - 16/(х+2) = 1/5 |*5(x+2)(x-2) 80(x+2) - 80(x-2)=(x+2)(x-2) 80х+160-80х+160=x^2-4 x^2=324 x1=18 и х2=-18<0 х=18(км/ч)-собственная скорость лодки