Гайдн автор.. чего?!
Музыка
Гайдн автор.. чего?!
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Франц Йозеф Гайдн(1732-1809),австрийский композитор, один из основоположников таких музыкальных жанров,как симфония и струнный квартет,является автором 12 Лондонских симфоний (1791-1792гг.,1794-1795гг.,).
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