Сочинение на тему: "Любовь- это море, кто не умеет плавать, тот утонет" предложений 15, пожалуйста, нужно срочно, спасибо большое!

Литература
Сочинение на тему: "Любовь- это море, кто не умеет плавать, тот утонет" предложений 15, пожалуйста, нужно срочно, спасибо большое!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если Любовь – море, то в этом море тонут только те, кто умеет плавать. А остальные, как поплавки, держатся только на поверхности, их оттуда выталкивает неведомая сила.
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