Где обитает красный коралл?
Биология
Где обитает красный коралл?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Традиционно местообитание драгоценного камня составляют воды Красного и Средиземного морей.
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