Где вставить какую букву. На скалу набрасывались яростные во(а)лы.У реки пасутся в??(о)лы

Русский язык
Где вставить какую букву. На скалу набрасывались яростные во(а)лы.У реки пасутся в??(о)лы
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В первом случае валы (волны), во втором - волы (животные)
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