Можно ли считать Н.С.Хрущева героем?
История
Можно ли считать Н.С.Хрущева героем?
Ответ(ы):
Гость:
Да он герой СССР и трижды герой Соц. труда
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