Гена пошел с папой в тир. Договорились, что Гена сделает 8 выстрелов и за каждые три попадания в цель получает право сделать еще 4 выстрела. Всего он сделал 20 выстрелов. Найдите верные утверждения (Да, нет): 1.)Гена попал хот...

Математика

Гена пошел с папой в тир. Договорились, что Гена сделает 8 выстрелов и за каждые три попадания в цель получает право сделать еще 4 выстрела. Всего он сделал 20 выстрелов. Найдите верные утверждения (Да, нет): 1.)Гена попал хотя бы в половине выстрелов 2.)Гена промахнулся хотя бы в половине выстрелов 3.)Количество попаданий не делится на 4 4.)Количество попаданий делится на 3

Автор: Гость