Гена пошел с папой в тир. Договорились, что Гена сделает 8 выстрелов и за каждые три попадания в цель получает право сделать еще 4 выстрела. Всего он сделал 20 выстрелов. Найдите верные утверждения (Да, нет): 1.)Гена попал хот...
Математика
Гена пошел с папой в тир. Договорились, что Гена сделает 8 выстрелов и за каждые три попадания в цель получает право сделать еще 4 выстрела. Всего он сделал 20 выстрелов. Найдите верные утверждения (Да, нет): 1.)Гена попал хотя бы в половине выстрелов 2.)Гена промахнулся хотя бы в половине выстрелов 3.)Количество попаданий не делится на 4 4.)Количество попаданий делится на 3
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12:2 = 6 ответ: 4 - Количество попаданий делится на 3
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