География. Объясните, какие трудности приходится преодолевать людям, живущим в горных регионах

Гость: Гость:

А) Горная болезнь. Воздух разряжен, кроме того что может пойти оттек мозга или легких, так еще надо лезть по стене б) Становится холодно. Лезть по технической стене скажем в теплом крыму или в Гималаях - разные вещи. Часто встречается лед в) Лавины снежные г) камнепады д) ледовые трещины (часто невидные, т. к. занесены снегом) е) непосредственно лезть по вертикальныи скальным участкам ж) высокогорное солнце дает ожоги з) на многодневные маршруты надо тащить еду, платформы, много снаряги. а это лишний вес и) работа на предельном для человека уровне. на грани усталости надо совершать технически сложные подьемы и организовывать страховку