Герои произведения приключения шурика чем запомнили тебе эти люди

Обществознание
Герои произведения приключения шурика чем запомнили тебе эти люди
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чувством юмора вот чем они запомнились
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