Гидроксид калия + сероводородная кислота реакция обмена
Химия
Гидроксид калия + сероводородная кислота реакция обмена
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Два варианта в зависимости от соотношения количеств реагентов: KOH+H2S = KHS(гидросульфид калия) + H2O 2KOH+H2S = K2S(сульфид калия) + 2H2O
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