Дано а(-2;4) в(1;3). Построить вектора с=а+в
Математика
Дано а(-2;4) в(1;3). Построить вектора с=а+в
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Ответ,,,,,,,,,,,,,,,, с (-1;7)
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