Дано а(-2;4) в(1;3). Построить вектора с=а+в

Математика
Дано а(-2;4) в(1;3). Построить вектора с=а+в
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ,,,,,,,,,,,,,,,, с (-1;7)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В одной фляге молока в 1.5 раза больше чем в другой.Если перелить из первой фляги во вторую 8.5 литра то молока в них окажется поровну сколько моло...
Ответить
Химия
24; 25 химия 11 класс
Ответить
Химия
Етод электронного баланса определить восстановитель и окислитель этой реакции C+O2=CO2
Ответить
Геометрия
В равнобедренной трапеции острый угол равен 45∘, а высота в 3 раза меньше большего ??снования. Найти площадь трапеции, если меньшее основание равно...
Ответить
Русский язык
Найди и выпиши только глаголы настоящего времени. Рядом в скобках напиши личное м??стоимение, которое можно подставить , и определи, в каком лице у...
Ответить