В одной фляге молока в 1.5 раза больше чем в другой.Если перелить из первой фляги во вторую 8.5 литра то молока в них окажется поровну сколько молока в каждой фляге?
Математика
В одной фляге молока в 1.5 раза больше чем в другой.Если перелить из первой фляги во вторую 8.5 литра то молока в них окажется поровну сколько молока в каждой фляге?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х литров молока в одной фляге, а в другой 1.5x. По задаче 1.5x - 8.5 , x + 8.5. Составим и решим уравнение: 1.5x - 8.5 = x + 8.5 1.5x - x = 8.5 + 8.5 0.5x = 17 x = 34 (л.) - молоко в одной фляге 1) 1.5 * 34 = 51 (л.) - молока в другой фляге 2) 34 + 51 = 85 (л.) - молока в обеих флягах Ответ: Всего 85 литров молока
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