В одной фляге молока в 1.5 раза больше чем в другой.Если перелить из первой фляги во вторую 8.5 литра то молока в них окажется поровну сколько молока в каждой фляге?

Математика

В одной фляге молока в 1.5 раза больше чем в другой.Если перелить из первой фляги во вторую 8.5 литра то молока в них окажется поровну сколько молока в каждой фляге?

Автор: Гость