Глагол никогда не изменяется по... 1) временам 2)лицам и числам 3)падежам 4) родам

Русский язык
Глагол никогда не изменяется по... 1) временам 2)лицам и числам 3)падежам 4) родам
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Глагол никогда не изменяется по падежам,т.к. он не имеет падежа вообще
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