Запишите 5 предложений из художественных произведений с чередуется е-и

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Запишите 5 предложений из художественных произведений с чередуется е-и
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
возьмём примеры из Капитанской дочки Пушкина. 1."Мы жили душа в душу." (жили)  2."Савельич поспешил вывезти меня из проклятого трактира"( поспешил вывезти) 3.Ты едешь в Оренбург служить под его начальством( едешь, служить) 4.Я стал смотреть на их игру.(стал смотреть)  5."Мне было жаль бедного старика; но я хотел вырваться на волю и доказать, что уж я не ребенок"( хотел вырваться) 

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