Запишите 5 предложений из художественных произведений с чередуется е-и
Русский язык
Запишите 5 предложений из художественных произведений с чередуется е-и
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
возьмём примеры из Капитанской дочки Пушкина. 1."Мы жили душа в душу." (жили) 2."Савельич поспешил вывезти меня из проклятого трактира"( поспешил вывезти) 3.Ты едешь в Оренбург служить под его начальством( едешь, служить) 4.Я стал смотреть на их игру.(стал смотреть) 5."Мне было жаль бедного старика; но я хотел вырваться на волю и доказать, что уж я не ребенок"( хотел вырваться)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
У яких іменниках закінчення не впливає на значення слова? а) моста-мосту б) апарата-апарату в) листопада-листопаду г) терміні- терміну д)...
Математика
Масса куска сыра 900 грамм за завтраком съели одну третью всего сыра за ужином одну десятую остатка сколько граммов сыра съели за ужином