Запишите 5 предложений из художественных произведений с чередуется е-и

Гость: Гость:

возьмём примеры из Капитанской дочки Пушкина. 1."Мы жили душа в душу." (жили) 2."Савельич поспешил вывезти меня из проклятого трактира"( поспешил вывезти) 3.Ты едешь в Оренбург служить под его начальством( едешь, служить) 4.Я стал смотреть на их игру.(стал смотреть) 5."Мне было жаль бедного старика; но я хотел вырваться на волю и доказать, что уж я не ребенок"( хотел вырваться)