Какие линии составляют градусную сетку?для чего она служит ?

География
Какие линии составляют градусную сетку?для чего она служит ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Меридианы и параллели составляют градусную сетку. она служит для того чтобы определить на карте по координатам где находится определенный объект
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