Глаголы с предлогом всегда какого спряжения?например: хотел бы

Русский язык
Глаголы с предлогом всегда какого спряжения?например: хотел бы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Скорее всего не спряжение, а наклонение, да? Это условное наклонение 
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