Главные герои произведения белый пудель

Гость: Гость:

А главные герои - это мальчик-сирота Сережа, дедушка, вместе с которым Сережа скитается по городкам Крымского побережья, и зарабатывет себе на хлебнехитрыми цирковыми номерами, его так и зовут дедушка Лодыжкин, и пудель Арго (если не путаю) .