Главные герои произведения белый пудель

Литература
Главные герои произведения белый пудель
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А главные герои - это мальчик-сирота Сережа, дедушка, вместе с которым Сережа скитается по городкам Крымского побережья, и зарабатывет себе на хлебнехитрыми цирковыми номерами, его так и зовут дедушка Лодыжкин, и пудель Арго (если не путаю) .
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