из двух посёлков расстояние между которыми равно 78км Одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля и встретились через 2/3 ч. Скорость одного автомобиля составляла 80% скорости другого. найдите скорость каждого авто...

Математика

из двух посёлков расстояние между которыми равно 78км Одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля и встретились через 2/3 ч. Скорость одного автомобиля составляла 80% скорости другого. найдите скорость каждого автомобиля. пожалуйста срочно!

Автор: Гость