из двух посёлков расстояние между которыми равно 78км Одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля и встретились через 2/3 ч. Скорость одного автомобиля составляла 80% скорости другого. найдите скорость каждого авто...
Математика
из двух посёлков расстояние между которыми равно 78км Одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля и встретились через 2/3 ч. Скорость одного автомобиля составляла 80% скорости другого. найдите скорость каждого автомобиля. пожалуйста срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X--скорость первого авто 0,8x--скорость второго авто 78км- расстояние между поселками (x+0,8x)*2/3=78 1,8x*2/3=78 1,2x=78 x=78:1,2 x=65км/ч скорость первого автомобиля 65*0,8=52км/ч скорость второго автомобиля
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