Гордость это хорошо или плохо (с объяснением)

Литература
Гордость это хорошо или плохо (с объяснением)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гордость это хорошо, если ты гордиться хорошым поступком другого человека или своим. Но если гордиться своим, то не хвастается этим. Но гордиться плохо , если это плохой поступок.
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