Горька работа,да сладок хлеб значение
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Горька работа,да сладок хлеб значение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Работать трудно, а отдыхать легко, но перед тем, как отдыхать нужно поработать.
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