Привет! Я болгаркаа :) Я вернулся домашняя работа сочинение :) Мое эссе темы "Комнат?? моей мечты

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Привет! Я болгаркаа :) Я вернулся домашняя работа сочинение :) Мое эссе темы "Комнат?? моей мечты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Комната моей мечты большая и светлая. ТАм одно окно и нет штор. Обои оранжевого и зеленого цвета. На стенах много постеров. В комнате нет растений. Там есть диван, стол, компьютер на столе, шкаф. На стене - телевизор. Там есть  Спортивный уголок. Там есть Музыкальный Центр. Комната моей мечты - это комната, где я живу один, где я могу заниматься спортом и слушать музыку или смотреть телевизор и конечно приглашать друзей.
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