Господа, не могу составить уравнение по текстовой задаче, помогите пожалуйста.

Гость: Гость:

Хм.. уравнение не помогу составить, но.. Мне кажется что если считать за сколько закончит каждый рабочий то это будет так I-2,5 ч II-2,5 ч III-1 ч>I, т.е, 3,5 ч Но а если все вместе будут работать, то справятся за час :3