Господа, не могу составить уравнение по текстовой задаче, помогите пожалуйста.
Математика
Господа, не могу составить уравнение по текстовой задаче, помогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хм.. уравнение не помогу составить, но.. Мне кажется что если считать за сколько закончит каждый рабочий то это будет так I-2,5 ч II-2,5 ч III-1 ч>I, т.е, 3,5 ч Но а если все вместе будут работать, то справятся за час :3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Кроссворд 1)Форма земельного держания преставляемого на условиях военный службы и на определённый срок 8 букв 2)Церемония вступления епископа в д...
Другие предметы
1) некоторые виды растений и животных занесены в красную книгу 2) по богатству при??оды и красоте пейзажей Татарстан может соревноваться со многи...