Кроссворд 1)Форма земельного держания преставляемого на условиях военный службы и на определённый срок 8 букв 2)Церемония вступления епископа в должность 11 букв 3)Повинность крестьян,обязаных отдавать сеньору определённое кол...

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Кроссворд 1)Форма земельного держания преставляемого на условиях военный службы и на определённый срок 8 букв 2)Церемония вступления епископа в должность 11 букв 3)Повинность крестьян,обязаных отдавать сеньору определённое количество продуктов собственннго труда или денег 4)Вледелец феода и зависимых от него крестьян 6 букв.5)название королевской династии правившей францией почти до середины XIX в 9букв.6)больщая группа людей которые отличаютя друг от друга закреплёнными за ними правами и обяззанностями передающимися по наследству 8 букв.7)Имя саксонского герцога которуму удалось организовать оборону Восточной франского королевства против венгров 6 букв.8)Слово связанное с римской империей которое для Оттона 3 стало дело всей его жизни. 11 букв9)Представление крупным землевладельцам большой власти над населением определённый территории 9 букв

Автор: Гость