Слово в котором есть приставка,корень,суффикс и окончание

Русский язык
Слово в котором есть приставка,корень,суффикс и окончание
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Гость:
Увлеченный У - приставка Влечен - корень Н - суффикс Ый - окончание
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