Градусная мера одного из углов с соответственного параллельными сторонами больш?? другого на 25% .Найдите разность кубов градусной меры этих углов.

Математика
Градусная мера одного из углов с соответственного параллельными сторонами больш?? другого на 25% .Найдите разность кубов градусной меры этих углов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) это углы - углы параллелограмма, пусть один угол равен х градусов, тогда другой (180-х) градусов (по свойствам параллелограмма сумма углов прилежащих к одной стороне равна 180 градусов) х-(180-х) =26 х-180+х=26 2х=180+26 2х=206 х=103 один угол 180-103=77 - второй угол 103^2-77^2=10609-5929=4680
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