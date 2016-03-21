Has she got son? как переводиться?

Английский язык
Has she got son? как переводиться?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот перевод: У неё есть сын?
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