Сочинение по роману Лермонтова "Герой нашего времени" на любую из следующих тем : 1) тема любви в лирике М.Ю. Лермонтова 2) беда и вина Печорина 3) женские образы в романе М. Лермонтова "Герой нашего времени" 4) Печорин и ...
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Сочинение по роману Лермонтова "Герой нашего времени" на любую из следующих тем : 1) тема любви в лирике М.Ю. Лермонтова 2) беда и вина Печорина 3) женские образы в романе М. Лермонтова "Герой нашего времени" 4) Печорин и Грушницкий. Сравнительная характеристика ДАЮ 99 БАЛЛОВ !!!!
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Буду рада если это сочинение поможет вам
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