Сочинение по роману Лермонтова "Герой нашего времени" на любую из следующих тем : 1) тема любви в лирике М.Ю. Лермонтова 2) беда и вина Печорина 3) женские образы в романе М. Лермонтова "Герой нашего времени" 4) Печорин и ...

Литература

Сочинение по роману Лермонтова "Герой нашего времени" на любую из следующих тем : 1) тема любви в лирике М.Ю. Лермонтова 2) беда и вина Печорина 3) женские образы в романе М. Лермонтова "Герой нашего времени" 4) Печорин и Грушницкий. Сравнительная характеристика ДАЮ 99 БАЛЛОВ !!!!

Автор: Гость