Пожааалуйста При пересечении двух прямых секущей образовались углы 1,2 и 3. Извес??но, что углы 1 и 2 - накрест лежащие, 1 и 3 - вертикальные. Как расположены по отношению друг к другу углы 2 и 3?
Геометрия
Пожааалуйста При пересечении двух прямых секущей образовались углы 1,2 и 3. Извес??но, что углы 1 и 2 - накрест лежащие, 1 и 3 - вертикальные. Как расположены по отношению друг к другу углы 2 и 3?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получается, что углы 2 и 3 - односторонние. Они лежат по одну сторону данного построения. И их сумма = 180 градусов
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