Пожааалуйста При пересечении двух прямых секущей образовались углы 1,2 и 3. Извес??но, что углы 1 и 2 - накрест лежащие, 1 и 3 - вертикальные. Как расположены по отношению друг к другу углы 2 и 3?

Геометрия
Пожааалуйста При пересечении двух прямых секущей образовались углы 1,2 и 3. Извес??но, что углы 1 и 2 - накрест лежащие, 1 и 3 - вертикальные. Как расположены по отношению друг к другу углы 2 и 3?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получается, что углы 2 и 3 - односторонние. Они лежат по одну сторону данного построения. И их сумма = 180 градусов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сьогодні 45 вчителів моєї школи приїхали на уроки на велосипедах що склало 60% усіх ??чителів, Тільки 12% вчителів приїхали на своїх автомобілях, С...
Ответить
Алгебра
X^4=(x-20)^2 ___________ Х в четвёртой степени (х-20) во второй степени
Ответить
Химия
Сколько грамм можно получить сульфата бария из 23 грамм хлорида бария обработанно??о серной кислотой. Помогите найти
Ответить
Физика
ПОМОГИТЕ ПЖ НАПИШИТЕ ПОДРОБНОЕ РЕШЕНИЕ ПОЖВЛУЙСТА,ПОМОГИТЕ
Ответить
Химия
Каккой объем углекислого газа (н.y.) выделится при действии азотной кислоты на 55,6 к?? известняка , содержащего 10% примесей
Ответить