Пожааалуйста При пересечении двух прямых секущей образовались углы 1,2 и 3. Извес??но, что углы 1 и 2 - накрест лежащие, 1 и 3 - вертикальные. Как расположены по отношению друг к другу углы 2 и 3?

Геометрия

Пожааалуйста При пересечении двух прямых секущей образовались углы 1,2 и 3. Извес??но, что углы 1 и 2 - накрест лежащие, 1 и 3 - вертикальные. Как расположены по отношению друг к другу углы 2 и 3?

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