Вычислить производные ( 3 производных )
Математика
Вычислить производные ( 3 производных )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А. Y'=cosx-xsinx Б. Y'=(tgx-x/cos^2x)/x^2 В. Y'=12x^3
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