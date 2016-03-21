Помогите решить уравнение Пожалуйста номер 212 б в г на завтра надо 21.03.16 :-( помогите !!!

Математика

Помогите решить уравнение Пожалуйста номер 212 б в г на завтра надо 21.03.16 :-( помогите !!!

Автор: Гость