Помогите решить уравнение Пожалуйста номер 212 б в г на завтра надо 21.03.16 :-( помогите !!!
Математика
Помогите решить уравнение Пожалуйста номер 212 б в г на завтра надо 21.03.16 :-( помогите !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В)18(18-х)-20(2х+20)-8= =19(19-3х)-25(х+25) 324-18х-40х-40-8=361- -57х-25х-625 276-58х=-264-82х 82х-58х=-264-276 24х=-540 х=-540:24 х=-22,5 276-58*(-22,5)=-264-82*(-22,5) 276+1305=-264+1845 1581=1581
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