HELP ///////////////////////// (x-3)(x+3)=2
Алгебра
HELP ///////////////////////// (x-3)(x+3)=2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х^2-9=2 х^2=11 х1= кор из 11 х2= - кор из 11.
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