Учащиеся провели эксперимент: взвесили яйцо и записали его массу. Через некоторое время из яйца вылупился цыпленок.Масса цыплёнка вместе со скорлупой яйца оказалась меньше , чем весило яйцо несколько дней назад.Как можно объясн...

Биология

Учащиеся провели эксперимент: взвесили яйцо и записали его массу. Через некоторое время из яйца вылупился цыпленок.Масса цыплёнка вместе со скорлупой яйца оказалась меньше , чем весило яйцо несколько дней назад.Как можно объяснить такие результаты опыта ?

Автор: Гость