Решить уравнение (1/2) в степени 2x-1=16 2) 3 в степени x+2=9 в степени 2x-3 3)3 в степени x =2 в степени 2-x прошу помогите
Математика
Решить уравнение (1/2) в степени 2x-1=16 2) 3 в степени x+2=9 в степени 2x-3 3)3 в степени x =2 в степени 2-x прошу помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Господи, не могу решить под цифрой 3, извини
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