Решить уравнение (1/2) в степени 2x-1=16 2) 3 в степени x+2=9 в степени 2x-3 3)3 в степени x =2 в степени 2-x прошу помогите

Математика

Решить уравнение (1/2) в степени 2x-1=16 2) 3 в степени x+2=9 в степени 2x-3 3)3 в степени x =2 в степени 2-x прошу помогите

Автор: Гость