Как определить массу тела при помощи динамометра (измеряет в ньютонах (H) а мне нуж??ы килограммы)

Физика

Как определить массу тела при помощи динамометра (измеряет в ньютонах (H) а мне нуж??ы килограммы)

Автор: Гость