Как определить массу тела при помощи динамометра (измеряет в ньютонах (H) а мне нуж??ы килограммы)
Физика
Как определить массу тела при помощи динамометра (измеряет в ньютонах (H) а мне нуж??ы килограммы)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=m*gm=F/g Показания динамометра раздели на g (g=9.8 H/кг)==============
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