И гроша ломаного (медного) не стоит -значение фразеологизма. Что значит?
Русский язык
И гроша ломаного (медного) не стоит -значение фразеологизма. Что значит?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это выражение используют тогда когда что то не имеет своей ценности, ни на что не годится.
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