Выбери задачу, в которой величины прямо пропорциональны. За 3 кг крупы заплатили 210 р. Какова стоимость 11 кг крупы? В коробке 31 пачек чая по 250 г в каждой. Сколько получится из этого чая пачек по 150 г? Первая или вторая ...

Математика
Выбери задачу, в которой величины прямо пропорциональны. За 3 кг крупы заплатили 210 р. Какова стоимость 11 кг крупы? В коробке 31 пачек чая по 250 г в каждой. Сколько получится из этого чая пачек по 150 г? Первая или вторая задача?
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Гость:
1 задача...................,,,,,,20символов
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