Выбери задачу, в которой величины прямо пропорциональны. За 3 кг крупы заплатили 210 р. Какова стоимость 11 кг крупы? В коробке 31 пачек чая по 250 г в каждой. Сколько получится из этого чая пачек по 150 г? Первая или вторая ...

Математика

Выбери задачу, в которой величины прямо пропорциональны. За 3 кг крупы заплатили 210 р. Какова стоимость 11 кг крупы? В коробке 31 пачек чая по 250 г в каждой. Сколько получится из этого чая пачек по 150 г? Первая или вторая задача?

Автор: Гость