Какой объем водорода выделится при взаимодействии серной кислоты с 8.гр кальция?

Химия
Какой объем водорода выделится при взаимодействии серной кислоты с 8.гр кальция?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8g                                   XL Сa+H2SO4-->CaSO4+H2↑, M(Ca)=40g/mol, Vm=22.4L/mol 40                                 22.4 8/40 = X/22.4 X=4.48 L ответ 4.48 л 
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