Помогите пожалуйста с дз. Заранее спасибо! 1) Укажите сложносочинённое предложен??е с общим второстепенным членом( запятые не расставлены) 1 Изредка хлопнет обессиленный парус или под кормой плеснёт вода 2 После грозы всё бл...

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Помогите пожалуйста с дз. Заранее спасибо! 1) Укажите сложносочинённое предложен??е с общим второстепенным членом( запятые не расставлены) 1 Изредка хлопнет обессиленный парус или под кормой плеснёт вода 2 После грозы всё блестело и дышалось легко 3 На лугах расстилался туман и пахло сыростью 2)Укажите простые предложения, осложнённые однородными членами( запятые не расставлены) 1 Мой товарищ рассказал очень интересно и ребята с соседних дач собирались его послушать 2 Наша школа заняла первое место в интеллектуальном марафоне и участников наградили дипломами первой степени 3 На лесной дороге то кочки то канавы 4 Погода отличная и нет дождя

Автор: Гость