Рассказ о комнате бабы-яги на английском четыре-пять предложений
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Рассказ о комнате бабы-яги на английском четыре-пять предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напишу тебе на русском а ты потом переведешь. Комната бабы яги очень грязная и страшная.Там много различного мусора и костей.В углу комнаты стоит ступа. Старомодная одежда лежит на печи.
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