Помогите надо написать о своём хобби на английском плюс перевод на до завра плиз!!!!!!!вот пример
Английский язык
Помогите надо написать о своём хобби на английском плюс перевод на до завра плиз!!!!!!!вот пример
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Usually, I get up in the morning, I eat breakfast I fill the bed and change clothes, do my homework, watch TV and then go for a walk and then home and go to bed already there (Про соц.сети я убрала, ну а всё остальное по твоему тексту)
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