В якому році було засновано орден єзуїтів?
История
В якому році було засновано орден єзуїтів?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основан в 1534 году Игнатием Лойолой и утверждённый Павлом III в 1540 году
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