И справить1. Сегодня он (сердит / сердитый). 3. Профессор (доволен / довольный) успеха??и студентов. 4. Больной еще (слаб / слабый). 5. Вода в реке была (темна / темная) и (холодна / холодная).
Русский язык
И справить1. Сегодня он (сердит / сердитый). 3. Профессор (доволен / довольный) успеха??и студентов. 4. Больной еще (слаб / слабый). 5. Вода в реке была (темна / темная) и (холодна / холодная).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня он сердитый.Профессор доволен успехами студентов.Больной ещё слаб.Вода в реке была темная и холодная.
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