И справить1. Сегодня он (сердит / сердитый). 3. Профессор (доволен / довольный) успеха??и студентов. 4. Больной еще (слаб / слабый). 5. Вода в реке была (темна / темная) и (холодна / холодная).

Русский язык

И справить1. Сегодня он (сердит / сердитый). 3. Профессор (доволен / довольный) успеха??и студентов. 4. Больной еще (слаб / слабый). 5. Вода в реке была (темна / темная) и (холодна / холодная).

Автор: Гость