Какие виды осадков выпадают из воздуха?

География
Какие виды осадков выпадают из воздуха?
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Автор: Гость
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Гость:
Снег, дождь и град.Кажется все
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