Я собираю игровой компьютер на процессоре Intel Core i5 Какую видеокарту посоветуете
Информатика
Я собираю игровой компьютер на процессоре Intel Core i5 Какую видеокарту посоветуете
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Geforce GTX 580 Ti или 550 Ti. если мажор, можешь и 770 Ti. это вообще супер, не забудь про ти, это значит усовершенствованная
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