Як єгиптяни називали навколишні пустелі

История
Як єгиптяни називали навколишні пустелі
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Єгиптяни називали свою країну словом Кемет — «Чорна» , за кольором зораної грунту нільської долини, протиставляючи її «Червоної країні» — розпечених пісках і кам’янистим передгір’ям лівійської і аравійської пустелі.
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