Отзыв о сказке "Волшебный сундучок"
Литература
Отзыв о сказке "Волшебный сундучок"
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Лучшие друзья - преданный Пятачок, серьезный Кролик и неунывающий Винни-Пух, добрый джинн Хоттабыч, самая правильная на свете няня Мэри Поппинс, фантазер и озорник Незнайка, неразлучные приятели Дениска и Мишка и другие любимые книжные герои - ждут вас, дорогие читатели, на страницах книг серии "Золотая библиотека". В сборник вошли лучшие сказки народов Европы: волшебные, бытовые, юмористические, сказки о животных
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