Які причини формування берегових пустель Південної Америки?

География
Які причини формування берегових пустель Південної Америки?
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Пустелі західних берегів утворюються в тропічному і субтропічному кліматі під впливом декількох чинників: 1. Холодна течія біля берегів (тут - Каліфорнійське) 2. Високий атмосферний тиск (тому що для тропічного поясу характерний високий тиск) 3. Наявність гірської перешкоди (тут - Кордільєри Північної Америки)  Інші пустелі: Атакама (Південна Америка), Наміб (Африка), пустелі Австралії, Західна частина Сахари
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