Яких спокус у житті маю уникати и чому? на основі "Двір життя"

Українська література
Яких спокус у житті маю уникати и чому? на основі "Двір життя"
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Автор: Гость
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Гость:
И не введи нас в искушение,но избавь нас от лукавства 
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