Кто такой перикл , какие у него были заслуги

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Перикл родился в 495 г. до н. э. Отцом его был герой греко-персидских войн Ксантипп, а мать Перикла принадлежала к знатному роду Алкмеонидов, давшему Афинам многих видных политических деятелей.Как и у многих афинян из почтенных семей, у Перикла имелись достойные наставники. Музыке его учил музыкант и мыслитель Дамон, философии - известный греческий учёный Зенон.Свой жизненный путь Перикл начал военным. "Он был храбр в походах и искал опасностей", - писал о нём древнегреческий историк Плутарх. Но в то время особой славы на военном поприще он себе не добыл. Перикл был молод и честолюбив, занятие политикой было в традициях его семьи, и в середине 60-х гг. V в. до н. э. он появился на политической арене. В это время в Афинах разгорелась схватка между демократами - сторонниками правления большинства граждан и аристократами - приверженцами правления немногих знатных родов. Перикл, хотя и происходил из знатного рода, стал на сторону демоса - народа, возможно, потому, что Алкмеониды всегда поддерживали демократию, или же Перикл понял, что величие Афин и его собственная слава - именно в демократическом устройстве государства